الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحث العلمي وجامعة حلوان يعتمدان نتيجة الدفعة الأولى لاحتضان الشركات الناشئة للأثاث المصري

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعتمد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور السيد قنديل  نتيجة الدفعة الأولى لاحتضان الشركات الناشئة التى اجتازت المعسكر التدريبي الأول لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري،  والخاصة بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن مشروع احتضان الشركات الناشئة ممول من برنامج "انطلاق" والذي يعد أحد أهم برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لأهداف الاقتصاد المعرفي،   وهو الأمر الذي دفع الأكاديمية لاتخاذ قرارا بالاستثمار في 5 شركات ناشئة للعمل في الأثاث المصري الهوية، ومكملات التصميم الداخلي والأثاث، بتمويل مبدئي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة وهم:
1- Clear Designs 
2- FOLK GAMES 
3- ANA WE ANTA Design
4- SYMMETRICA
5- PUZZLE BOND

يذكر أن حاضنة الأثاث المصري تهدف إلى توفير مقومات النجاح، من تمويل وتدريب ودعم فني واحتضان لعدد من الشركات الناشئة سنويًا، ضمن الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (HUTI) واشتملت المرحلة الأولى على 20 شركة تقدمت للتدريب، وتمت تصفيتهم على مدار ثلاثة شهور حتى وصل عدد الشركات الناشئة والجادة إلى 11 شركة، اجتازت المعسكر التدريبي الذي تم تنفيذه بواسطة شركة Bzns Builder، التي قدمت أول معسكر تدريبي للحاضنة مدعوماً بالتكنولوجيا الرقمية، وفي اليوم الختامي للمعسكر قدمت كل شركة عروضاً توضيحية تشرح أفكارها أمام لجنة مشكلة من الأساتذة المتخصصين في مجالات التصميم وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة مها الحلبي  الباحث الرئيسي للحاضنة، إن مجال عمل الحاضنة HUTI-EF يشمل تصميم وإنتاج الأثاث المصري الهوية، ومكملات التصميم الداخلي، بالإضافة إلى الجوانب التصميمية الداعمة للتسويق محليا ودوليا، مشيدة بالدعم  وتقديم كل الإمكانات والتسهيلات من رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مع المتابعة والدعم المستمر من الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة  ميسون قطب, عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذة ياسمين سمير المدير التنفيذى للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ا. م. د ايهاب عبد الرؤوف عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان.

ونوهت الحلبي إلى أن هذا الدعم الذي يوفر للحاضنة أطر التقدم والاستمرار في سبيل تحقيق الهدف بأن تصبح حاضنة الأثاث المصري HUTI-EF  واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في صناعة الأثاث بمصر.

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