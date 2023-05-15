تعرف على ميشيل دي التي توجت بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2023

توجت ميشيل دي البالغة من العمر 28 عامًا بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2023، حيث فازت الممثلة من ماكاتي على 37 مرشحة آخرين وستمثل بلادها في واحدة من أكبر المسابقات الدولية في وقت لاحق من العام عندما تقام ملكة جمال الكون 2023 في السلفادور، ولم يتم الإعلان عن موعد المسابقة بعد.

خلال مسابقة ملكة جمال هذا العام سُئلت دي عن كيفية سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلاد فأجابت بالقول إن التعليم هو أفضل طريقة للذهاب، وقالت: "أعتقد أولاً علينا أن ندرك ما لدينا والامتيازات التي نتمتع بها مثل الطعام والتعليم والمنازل".



وتابعت قائلة، إن معالجة الفجوة من خلال التعليم أمر أساسي لأنه ليس لها وضع قائم وأن لكل طفل فلبيني الحق في التعليم".

وتابعت: "أعتقد أنه إذا كان بإمكان الحكومة توفير هذا لكل طفل فلبيني، فعندئذ لا يمكننا فقط رفع مستوى حياتهم، ولكن يمكننا تمكينهم أيضًا".

بالنسبة للجولة النهائية تم طرح نفس السؤال على أفضل 5 مرشحين، سُئلت دي عن شعار السياحة الجديد للبلد "نقدم للعالم أفضل ما لدينا" متسائلة ما هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الدولة لبقية العالم والتي أجابت أن أعظم الأصول هم الناس أنفسهم.

"الفلبين هي موطن لموارد طبيعية جميلة للغاية، من الشواطئ إلى الجبال لكنني أعتقد أن أفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها الفلبين هي نحن الفلبينيين، قال دي: "نحن القلب الحقيقي وروح الفلبين".



كانت هذه هي المرة الثانية التي تتنافس فيها دي، حيث تم تسميتها سابقًا ملكة جمال الكون في الفلبين للسياحة 2022 وفازت بجائزة أفضل فستان سهرة العام الماضي، كانت تتنافس في مسابقات ملكة الجمال منذ سنوات وتوجت سابقًا بلقب ملكة جمال العالم الفلبين 2019 ووضعها في قائمة أفضل 12 ملكة جمال العالم 2019 في لندن.

دي هي أيضا ابنة ملكة جمال العالم 1979 ميلاني ماركيز، هي أيضًا ممثلة حائزة على جوائز حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في الدورة السادسة والثلاثين لجوائز PMPC Star للأفلام في عام 2021.