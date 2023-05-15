الليلة.. توقيع المجموعة القصصية "مساحة للمناورة" بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد بوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "مساحة للمناورة" للكاتب أحمد فؤاد الدين، والصادرة عن دار المحروسة للنشر، على أن تناقشه وتدير اللقاء الكاتبة منصورة عز الدين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين.

"مساحة للمناورة" مجموعة قصصية من 16 قصة قصيرة تعالج الخوف، والحب، والانكسار، والطموح، والرَّغبات: السَّاذجة منها؛ والطموحة. في النهاية، لا يتوقَّف بطل الحكايات عن المحاولة، حتى لو ابتُليَ بالفشل في كل مرة.

ومن أجواء المجموعة القصصية نقرأ: "جمعت كل الأوراق الممكنة لكن عاد اضطراب قلبي بعد أن غابت الشمس فاستلقيت على الأرض حتى شعرت ببرودة الشتاء تدفعني إلى الحركة مرة أخرى، أعرف أين عليَّ الذهاب لكني لم أجمع ورقًا كافيًا للكتابة بعد. في الممر الخلفي المُضاء على استحياء بضوء القمر أجد أوراقًا بيضاء مكدسة، ينقل العامل بعضًا منها ويترك الكثير خلفه، سيعود ليدخلها المحل بالتأكيد، لكني أركض وأختطف رزمتين كبيرتين فتتسارع دقات قلبي ولا تهدأ حتى بابتعادي عنه. يحجب الطيف ضوء القمر ويهنئني على ما جمعت ثم يسألني-من دون أن يتكلم- لماذا لا أكتب؟ لا أرد".

ونقرأ أيضا: في مُخيِّلة البطل تتعاظَم الأفكار وتبدو أكثر بريقًا من حقيقتها التي تظهر سريعًا عندما يختبرها في الواقع، تنهار كل خططه، ويفشل في مقاربة ما يتمنَّاه مع ما يحدث، فيأبى أن تمرَّ الأيام دون مقاومة، حتى لو كلَّفَته في النهاية عقلَه. مجموعة قصصية من 16 قصة قصيرة تعالج الخوف، والحب، والانكسار، والطموح، والرَّغبات: السَّاذجة منها؛ والطموحة. في النهاية، لا يتوقَّف بطل الحكايات عن المحاولة، حتى لو ابتُليَ بالفشل في كل مرة.

أحمد فؤاد الدين؛ من مواليد 1985، درس الهندسة والإعلام، وعمل صحفيا، ومنتجا ومخرج أفلام وثائقية، تُرجمت بعض قصصه ومقالاته للغتين الإنجليزية والفرنسية.