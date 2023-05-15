الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة البرلمان" تناقش موازنتي الصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان.. اليوم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لها لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية و المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية و هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و هيئة الإسعاف المصرية.

الأمانة العامة للصحة النفسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجلس الصحي المصري المراكز الطبية المتخصصة المستشفيات والمعاهد التعليمية الموازنة العامة للدولة

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