"صحة البرلمان" تناقش موازنتي الصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان.. اليوم

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لها لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية و المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية و هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و هيئة الإسعاف المصرية.