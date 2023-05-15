الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمرة الأولى فى تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

تستعد تركيا لإجراء أول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في تاريخها، بعد منافسة انتخابية قوية شهدت تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه كمال كليتشدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. 

وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا أن أردوغان أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50% المطلوبة زائد صوت واحد.

- أردوغان يعلن جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية وسط أنصاره

وبدا أردوغان منتصرًا عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية، وقال، وسط هتافات صاخبة: "أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة".

كما أعلن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بغالبية واضحة في البرلمان.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن الرئيس، البالغ 69 عامًا، حصل على 49,4% من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 45,0%.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميًا، في 28 مايو.

 - رئيس حزب الشعب الجمهوري يقول إن إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%

وكان معسكر كليتشدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات، وادّعى أنه في الصدارة، لكن كليتشدار أوغلو ورغم خيبة الأمل من النتائج بعد تصدره الاستطلاعات قبل الانتخابات، تعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين، إن إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%.

تركيا رجب طيب أردوغان كمال كيليتشدار أوغلو أردوغان انتخابات رئاسية

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