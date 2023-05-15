الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يضم 27 محطة.. 7 معلومات هامة عن الخط الثانى للقطار المكهرب

القطار المكهرب
القطار المكهرب

تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024.

أبرز المعلومات عن إنشاء الخط الثاني للقطار المكهرب

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إنشاء الخط الثاني للقطار المكهرب على النحو التالي: 

1-  الخط الثاني للقطار المكهرب  يعد أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها.

2-  الخط الثاني للقطار المكهرب  يربط بيع عدد كبير من محافظات الجمهورية.

3-  الخط الثاني للقطار المكهرب يخدم "أكتوبر، الأقصر،  أسوان، أبوسمبل" 

4- يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .

5-  الخط الثاني للقطار المكهرب طوله 1400 كم. 

6-  الخط الثاني للقطار المكهرب يطلق عليه اسم الخط الأحمر.

7-  الخط الثاني للقطار المكهرب  به قطاران "قطار سريع – قطار إقليمي".

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