الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوثائقية”.. سميرة سعيد: محمود رضا استلهم من خطوات الفلاحة وحركاتها رقصات

محمود رضا
محمود رضا

عرضت قناة "الوثائقية"، فيلمًا وثائقيًا عن الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية، وكشف خلاله محمد جداوي، أحد مؤسسي فرقة رضا تفاصيل خاصة عن الفنان الراحل.

وقال "جدوي"، خلال الفيلم الوثائقي، إن محمود رضا بعد عودته من فرنسا افتتح مدرسة بالية، وكان لديه فكرة أن يكون فرقة، وكان مشتركًا معه في الفكر حسن فهمي، والد الفنانة فريدة فهمي، لانه كان زوج شقيقتها خديجة فهمي.

محمود رضا اخترع رقص وعمل فلكلور وهوية

وأضاف محمد القذافي، مدرب الرقص بفرقة رضا: "محمود رضا أخذ التيمة البسيطة من الشعب، وبدأ يضيف الاستايل الخاصة به وخبراته، في الباليه والجمباز وجميع أنواع الرقص، وبدأ يخترع رقص وعمل فلكلور وهوية".

وتابعت سميرة سعيد، وكيلة المعهد العالى للفنون الشعبية: "محمود رضا استلهم أشياء كثيرة مثل رقصة الحجالة لأنها موجودة في البيئة المصرية، و استلهم من رقصة الفلاحين ومن خطوات الفلاحة وحركاتها عمل رقصات بخبرته ورؤيته".

الوثائقية محمود رضا رقصة الفلاحين خطوات الفلاحة رقصات فلكلور

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