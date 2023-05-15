الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: على الكونجرس اتخاذ إجراءات تشريعية لتشديد الرقابة على تداول الأسلحة

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه ينبغى على الكونجرس اتخاذ إجراءات تشريعية لتشديد الرقابة على تداول الأسلحة وذلك في ضوء حوادث إطلاق النار التى تودى بحياة عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويا.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، أنه تجاوز الرؤساء الآخرين في عدد الإجراءات المتخذة للحد من العنف المسلح في البلاد،، مشددا على أنه سيواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.


وأوضح أنه على الكونجرس اتخاذ إجراءات تشمل فرض حظر على الأسلحة الهجومية، وتقييد عمليات البيع في المتاجر، فضلا عن إلزام من يحمل الأسلحة بتخزينها بشكل آمن، وفحص السجل الشخصي للمشترين قبل البيع.


يأتي هذا في وقت أصدر فيه البيت الأبيض بيانا أشار فيه إلى أن بايدن وافق على عدة مبادرات تهدف لمنع حوادث إطلاق النار، وتصب باتجاه زيادة التفاعل بين السلطات الفيدرالية والمحلية، تضمن تبادل البيانات، والقيام بعمليات تفتيش للأشخاص الذين يشترون الأسلحة.

 

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