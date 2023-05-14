الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صغرت 20 سنة".. مي كساب تبهر الجمهور بنحافتها

مي كساب
مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها على موقع فيسبوك، بصورة لها من دبي، بدت فيها شديدة النحافة.

ونالت الصورة إعجاب الجمهور، الذين أعربوا عن إعجابهم بنحافتها وفقدان الكثير من الوزن، وقالت إحدى المعلقات: "ما شاء الله صغرتي 20 سنة".

وجاءت معظم التعليقات تؤكد على جمال الفنانة مي كساب، بعد فقدان الوزن، وتمدحها، وقالت إحدى المعلقات: "ما شاء الله يا مي خسيتي أوي جدعة"، وقالت أخرى: "ما شاء الله يا مي قمر خسيتي وبقيتي زي زمان، كده صح ، قوامك بقى حلو والمهم حافظي على صحتك".

 

مي كساب: أجريت تكميم معدة وندمانة على كل يوم سيبت فيه نفسى

وكانت الفنانة مي كساب، كشفت خلال لقائها ببرنامج حبر سري، في رمضان المنصرم، أنها كانت تعاني من مشكلة صحية في الحجاب الحاجز، ولهذا ذهبت إلى طبيب متخصص للتعافي من هذه المشكلة ثم أخذت قرار عملية التكميم سريعًا.

وأضافت: "عملية تكميم المعدة كان أصح قرار أخذته في حياتي، وندمانة على كل وقت سبت نفسي فيه كدا".

خاضت مي كساب، السباق الرمضاني السابق، بمسلسل جعفر العمدة، في  دور ثريا زوجة جعفر العمدة الأولى، التي خطف ابنها منها فور ولادتها له، وظلت طوال 19 عامًا تظنه ميتًا، حتى كشف لها جعفر أن ابنها حيًا وأنه يبحث عنه.

وقالت مي خلال لقائها بحبر سري، إنها  لم تخش من أداء دور الأم لـ “أحمد داش” في المسلسل، وأكدت أنها شعرت بإحساس غريب تجاهه، ووصفته بـ"حتة من قلبي".

 

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مي كساب صورة مي كساب أحمد داش ثريا

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