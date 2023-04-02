«تريند لأسبوع قدام».. مي كساب: قبلت جعفر العمدة بسبب مشهد «شبشب ثريا»

كشفت الفنانة مي كساب، أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة، أنها رفضت العديد من الأعمال التي عرضت عليها، لأنها لم يكن مكتوب منها سوى حلقتين فقط أو ثلاث حلقات، بينما مسلسل جعفر العمدة بدأ تصويره والجميع لديه الـ30 حلقة كاملة.

شبشب ثريا تريند السيدة زينب لأسبوع قدام

وقالت مي كساب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، إنها قبلت مسلسل جعفر العمدة، بسبب المشهد الذي تضرب فيه ثريا، كارم بالشبشب في وسط الشارع، بعد أن أعلن أمام الجميع أنه سيتزوجها فور انتهاء عدتها، لكنه فوجيء بثريا تهينه، وقالت له "تتجوز مين، ياللي متسواش في سوق الرجالة قرش، اللي تتجوز المعلم جعفر العمدة متعرفش تتجوز غيره أبدًا، لا عاش وكان اللي يكيده"، وضربته بالشبشب فوق رأسه، وظهر جعفر ليفصل بينهما، ثم ردها لعصمته، وختم المشهد بجملة "شبشب ثريا تريند السيدة زينب لأسبوع قدام".

وعلقت مي على المشهد، قائلة: "قبلت الدور كله عشان المشهد ده، قلت هيبقى سوكسيه في الشوارع والبيوت، كنت متأكدة إن هيجيلي رد فعل إن الناس بتسقف في البيوت، وده فعلا حصل".

وأشادت مي بتوزيع الأدوار والمشاهد، قائلة: "مقريتش ورق بالمعادلة الكاملة دي زي جعفر العمدة، الورق فيه عدل رهيب لكل الأدوار، وتصاعد درامي لكل شخصيات المسلسل، تسلم ايد محمد سامي ومهاب طارق".

وعن رفضها لأعمال أخرى، قالت مي: "مقدرش أمضي على سمك في ميه، دخلنا مسلسل جعفر العمدة ومعانا كلنا الـ 30 حلقة، ده اللي لازم يحصل في سوق الدراما، المسلسلات تبقى جاهزة، ونصور بدري، لازم نهتم بالورق والأفكار الجديدة وأعمال تهم الناس".