مشاكل الصيف.. حالات يمكن أن تزيد من الإصابة بمرض التعرق الليلي

التعرق أمر طبيعي وجزء أساسي من كيفية تنظيم الجسم لدرجة حرارته، فمن المتوقع التعرق بغزارة في الساونا أو ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، ولكن التعرق الليلي أمر قد يسبب القلق عند البعض.

يمكن تعريف التعرق الليلي بأنه التعرق الزائد عن الذي يتطلبه الجسم لتنظيم درجة حرارته، فقد تكون المشكلات الصحية الأساسية مسؤولة عن نوبات التعرق الشديد أثناء نومك، وفقًا لما ذكره موقع "sleep foundation".

أكد الخبراء أنه يمكن أن يقلل التعرق الليلي من جودة النوم، ويسبب إزعاجًا خطيرًا، المفرط في الليل، فإذا كان سبب تعرقك ليلًا هو عدم ارتداء طبقات كثيرة جدًا من الملابس، أو بيئة شديدة الحرارة، ففكر في هذه العوامل، ففي السطور التالية الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة المزعجة.

الحالات العصبية:

من الأمثلة على ذلك هي خلل المنعكسات اللاإرادية وتكهف النخاع والاعتلال العصبي اللاإرادي، فهذه الحالات العصبية سبب للتعرق الزائد خلال النوم.

الاضطرابات الهرمونية:

لوحظ التعرق أو الاحمرار عند الأشخاص المصابين باضطراب في مستويات الهرمونات، ومن أمثلة الاضطرابات الهرمونية المتلازمة السرطاوية وورم القواتم وفرط نشاط الغدة الدرقية.

نقص السكر في الدم:

السكر في الدم سبب آخر للتعرق المفرط، حيث يعاني مرضى السكري من التعرق المفرط خلال أوقات الليل، وخاصة عند النوم.

بعض الأدوية:

الأدوية المضادة للاكتئاب من الأدوية التي تسبب التعرق الليلي، حيث يعاني 8٪ إلى 22٪ من الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب من التعرق الليلي، وقد تؤدي أدوية الحمى مثل الأسيتامينوفين والأسبرين إلى التعرق أيضًا.

الإصابة ببعض السرطانات:

تسبب بعض أنواع السرطان تعرق ليلي، فسرطان الغدد الليمفاوية أشهر الانواع التي تسبب التعرق المفرط، وفي حالة الإصابة بسرطان غير مشخص، يأتي التعرق مصحوبًا بفقدان الوزن والحمى بشكل لا يمكن تفسيره.

الإصابة ببعض الالتهابات:

يعد السل أحد الأمراض المعروفة بأنها تسبب التعرق الليلي، بالإضافة إلى التهاب الشغاف، وهو التهاب يصيب صمامات القلب، التهاب العظم، ، وأشكال من الخراجات، فكلها من مسببات التعرق الليلي.

سن اليأس:

عند النساء، تحدث الهبات الساخنة ليلاً والتي تؤدي إلى التعرق مع سن اليأس، وهذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للتعرق الليلي عند النساء.