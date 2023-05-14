مع اقتراب النتائج.. وسائل إعلام دولية ترجح الإعادة بين أردوغان وأوغلو

ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية (رويترز) أن مصادر في كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو قالوا إنه بناءً على النتائج حتى الآن، من غير المرجح أن يتخطى أي منهما عتبة 50٪ اللازمة لتحقيق فوز صريح.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن نتائج فوز أردوغان تراجعت عن 50% بعد إحصاء 88.59% من الأصوات، بحسب سكاي نيوز عربية.

فيما قال العديد من المحللين إن الأداء الثابت للمرشح الثالث ، القومي سنان أوغان ، دون تغيير عند نسبة تزيد قليلاً عن 5.3٪ يجعل الجولة الثانية - المقرر إجراؤها لمدة أسبوعين في 28 مايو - أكثر ترجيحًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

اردوغان ينتقد المعارضة

فيما غرد الرئيس رجب طيب أردوغان على تويتر، منتقداً محاولات المعارضة إعلان النتيجة في وقت مبكر، كما فعل منافسه كمال كيليجدار أوغلو في وقت سابق - ليطلب من مسؤولي الحزب والانتخابات أن يظلوا يقظين بشأن صناديق الاقتراع.

وقال اردوغان:"بينما أجريت الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي وما زال فرز الأصوات جاريًا، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل ترقى إلى اغتصاب الإرادة الوطنية".

وتابع "أطلب من جميع المسؤولين وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع ، مهما حدث حتى يتم الانتهاء من النتائج رسميًا. أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية ويشاركون في العمل الانتخابي".