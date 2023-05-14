الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لبنى ونس: عشقت الفن ودفعتي بالمعهد هاني رمزي ونشوى مصطفى

الفنانة لبنى ونس
الفنانة لبنى ونس

قالت الفنانة لبنى ونس، إن نجاحها فى التمثيل فى البداية دفعها للدراسة فى معهد الفنون المسرحية، وكانت دفعة هاني رمزي وسلميان عيد ونشوى مصطفى.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنها عملت مسرحية على الرصيف مكان سلوى محمد على مع الفنانة سهير البابلي. 

وتابعت لبنى أنه توقفت فترة عن الفن لأنها لم تستطيع التوفيق بين الفن وحياتها الشخصية وتربيتها لاولاده فقررت اختيار أولادي، وبالنسبة لى أولادي أهم وهم أربعة ثلاثة أولاد وبنت، وهما السبب فى رجوعى للفن تاني وقالوا لي يا ماما احنا خلاص بنتخرج لازم ترجعي للفن اللي بتحبيه تاني.

وتابعت أنها تشعر بساعدة بالغة بعودتها إلى الفن وبنجاح مسلسل جعفر العمدة وفخورة بردود الفعل على دورها.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات، سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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