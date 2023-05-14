الأحد المقبل.. حمدين صباحي في ضيافة قصواء الخلالي

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، استضافة حمدين صباحي، الأحد المقبل، مؤكدة أن الحوار سيكون ثريا في تفاصيله.

وقالت قصواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، غن حمدين صباحي رمز من الرموز السياسية المصرية، وله دور مشهود، وسيتناول الحوار دوره ومشاركته في الحوار الوطني.

وتابعت قصواء: "المصريون يكملون مسيرة الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على متابعة مجريات الحوار الوطني، ودعوته قبل عام وكذلك كلمته في الجلسة الافتتاحية شاهدان على ذلك".