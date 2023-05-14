الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سياسيون وفنانون ونجوم الكرة يعزون مصطفى بكري بمسجد عمر مكرم

عزاء محمود بكري
عزاء محمود بكري

حرص عدد من السياسيين والفنانين ونجوم الكرة على أن يقدمون واجب العزاء لمصطفي بكري في شقيقه الكاتب الراحل محمود بكري بمسجد عمر مكرم، والذي أقيم له العزاء الثاني في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء الكاتب الراحل محمود بكري، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفد من الوزارة، محمد معيط وزير المالية، علي المصيلحي وزير التموين، وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنان محمد منير، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامي أحمد المسلماني.

بالإضافة إلى الشيخ محمود التهامي، طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد الغيطي، الإعلامية ريهام سعيد، علي جمعة مفتي الديار السابق، الشيخ خالد الجندي، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الشيخ طارق الجمل، الفنان سامح الصريطي، الخشت رئيس جامعة القاهرة، الإعلامي طارق علام، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، وغيرهم.

وبدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقة النائب، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ، في القاهرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، وذلك أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية المعنا، في "بندر قنا".

كان قد شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

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مسجد عمر مكرم مصطفى بكرى الكاتب الراحل محمود بكري محمود بكرى عزاء محمود بكري

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