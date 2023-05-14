الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الطفل محمد حسين.. واقعة هزت العياط و"كشك كهرباء" كلمة السر

جثة
جثة

 طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات تكميلية من مباحث العياط حول واقعة العثور على جثة طالب بالصف الأول الإعدادي داخل كشك كهرباء بقرية المساندة لبيان هل الوفاة بسبب صعق كهربائي أو هناك دافع جنائي.

لغز مقتل الطفل "محمد حسين" ابن قرية المساندة أصبح حديث القرية لبشاعة الجريمة التي نفذت في الطفل ولكي يخفي المتهم جريمته وضعه داخل كشك كهرباء ليهرب بجريمته.

داخل كشك كهرباء عُثرت الأجهزة الأمنية والأهالي على جثة طفل يُدعى محمد حسين، بالصف الأول الإعدادي وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان تائهًا منذ 24 ساعة وأسرته تبحث عنه حتى عثرت على جثته داخل كشك الكهرباء ورجح الكشف الطبي المبدئي وفاته صعقًا.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية لأجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة لبيان هل بسبب صعق كهربائي أو هناك دافع جنائي.

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