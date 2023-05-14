الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقدم أردوغان عقب فرز 84% من صناديق الاقتراع

أردوغان
أردوغان

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، مساء الأحد، تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على المنافسين الآخرين للرئاسة، كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان.

وحصل أردوغان، حتى الآن، وعقب فرز 84% من صناديق الاقتراع، على 50.3%، مقابل حصول كليجدار أوغلو على 43.8%، فيما حصل أوغان على5.3%.

فى وقت سابق، وصف المتحدث باسم حزب الشعب المعارض، النتائج الأولية بالمبشّرة ويدعو الناخبين إلى الصبر، فيما اتهم حزب الشعوب الديمقراطية وكالة الأناضول بالتلاعب بالنتائج الأولية، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وأكد المرشح الرئاسي التركي كيليجدار أوغلو، أنه فى الطليعة، مشيرا إلي أنه متقدم بشكل طفيف على منافسه أردوغان.

النتائج الأولية رجب طيب أردوغان كليجدار أوغلو الانتخابات صناديق الاقتراع تركيا

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