مستشار وزير الزراعة يكشف أهمية التصنيع الزراعى فى ضبط الأسعار

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة تضيف ميزة مهمة اليوم، وهي التصنيع الزراعي، مؤكدًا أن كل الاستثمارات في التصنيع الزراعي على أراضٍ زراعية مبنية على أساس علمي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن التصنيع الزراعي، يحقق زيادة القيمة المضافة للمنتج، لصالح المزارع والمستهلك.

وأوضح أنه في حال زيادة المحصول كان ينخفض سعره بشدة مما يضر بالمُزارع، وفي حال نقص المحصول يرتفع سعره بشدة مما يضر بالمستهلك، أما التصنيع الزراعي يتيح مخزون مصنع للمستهلك يستخدمه عند العجز، حتى لا يضطر للشراء بأسعار مبالغ فيها، وكذلك يستوعب أي كميات زائدة في السوق، حتى لا يبخس قيمة المحصول للمزارع.

ولفت إلى أن الرسالة المهمة اليوم من افتتاح موسم القمح في شرق العوينات، أن الدولة بما فيها رأس الدولة والحكومة في رأس الحدث، وهي رسالة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتمنحهم الفرصة ودراسة جدوي حقيقية، وليست على ورق، وتؤكد دعمهم.