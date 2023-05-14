حى غرب المنصورة يشن حملة مكبرة على المحلات للتأكد من صحة الأغذية

شنت رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الاحد حمله مكبره برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين ، والطب البيطرى ، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الجيش .

و قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب المنصورة بالتنسيق مع اللجنه الخماسية المشكلة من إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية ، والدكتور احمد حمودة من الطب البيطرى ، ومن التموين سامح شفيق ، ومن الصحة أحمد يحيى ، ومن أدارة البيئة بحى غرب أحمد سمير، و أحمد بدير مدير رخص المحلات بحى غرب .

حيث قامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدى جودة المنتجات للإستخدام ، وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر شهادة صحية



فيما أكد " رئيس حى غرب المنصورة " علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مطابقة لأسعار السوق مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .



وأشار رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها .

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...



كما قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 144محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

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