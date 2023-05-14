الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق وإصابة نجله في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى سائق مصرعه  بينما أصيب نجله بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم أثر  وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق " القاهرة_ اسكندرية" الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة  إلى مستشفى غرب النوبارية العام، ونقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء  اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع سائق وإصابة نجله، وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة سائق يدعى" إسماعيل فتح الباب خميس،51 سنة، مقيم دمياط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، فيما أصيب نجله معاذ ، 18 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقل إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجار استخراج تصاريح الدفن.

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