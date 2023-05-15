الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين  15 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ينال البحث عن سعر الريال السعودي اهتمام الكثيرين سواء المقيمين في المملكة الشقيقة ويسعون لإرسال التحويلات المالية لأسرهم أو من يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين  15 مايو 2023 في البنوك المصرية
 

نعرض خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري  

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك مصر
 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك التعمير والإسكان

8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
 

8.18 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم 

 

دولار أمريكى 
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 
 

يورو
33.4531  جنيه للشراء 
33.5714 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.4149 جنيه للشراء 
38.5490 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.3255 جنيه للشراء 
34.4496 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.7184 جنيه للشراء 
22.7955 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.4659 جنيه للشراء 
100.8171 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4314  جنيه للشراء 
4.4464 جنيه للبيع

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