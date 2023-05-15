سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15 مايو 2023 فى البنوك المصرية
ينال البحث عن سعر الريال السعودي اهتمام الكثيرين سواء المقيمين في المملكة الشقيقة ويسعون لإرسال التحويلات المالية لأسرهم أو من يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في البنوك المصرية
نعرض خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك التعمير والإسكان
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.4531 جنيه للشراء
33.5714 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4149 جنيه للشراء
38.5490 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3255 جنيه للشراء
34.4496 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.7184 جنيه للشراء
22.7955 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4659 جنيه للشراء
100.8171 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4314 جنيه للشراء
4.4464 جنيه للبيع