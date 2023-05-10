حقيقة زيادة الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحى

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن تسعير رحلة الحج مرتبط بالعملة وليس بالجنيه المصري، لذا جميع الأسعار التي يتم تسعيرها من خلال الغرفة السياحية تأخذ في الاعتبار قيمة الريال السعودي.

أسعار الحج

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عدد المواطنين المسموح لهم بتأدية مناسك الحج هذا العام عن طريق الحج السياحي 35 ألف مواطن.

وأضاف في حديثه، أن غرفة السياحة تنفي وجود زيادة في الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحي، لذا فإن ما يتم تداوله في هذا النطاق غير صحيح.

الحج السياحي

وتابع: "لم يتم تحديد رحلات الحج الجوية حتى الآن، ولكن تم الإعلان عن الرحلات المائية والبرية".

واستطرد: "يمكن معرفة كافة التفاصيل عن رحلات الحج من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة".