الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة زيادة الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحى

الحج
الحج

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن تسعير رحلة الحج مرتبط بالعملة وليس بالجنيه المصري، لذا جميع الأسعار التي يتم تسعيرها من خلال الغرفة السياحية تأخذ في الاعتبار قيمة الريال السعودي.

أسعار الحج 

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عدد المواطنين المسموح لهم بتأدية مناسك الحج هذا العام عن طريق الحج السياحي 35 ألف مواطن.

وأضاف في حديثه، أن غرفة السياحة تنفي وجود زيادة في الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحي، لذا فإن ما يتم تداوله في هذا النطاق غير صحيح.

الحج السياحي 

وتابع: "لم يتم تحديد رحلات الحج الجوية حتى الآن، ولكن تم الإعلان عن الرحلات المائية والبرية". 

واستطرد: "يمكن معرفة كافة التفاصيل عن رحلات الحج من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة".

ناصر ترك العليا للحج والعمرة تسعير الحج الحج السياحي مساء دى ام سى

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

الخروج من نفق الدولار.. «الدستور» تكشف ملامح خطة الدولة لتوفير العملة «الصعبة»

البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية

حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

"جولد بيليون": قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم يساهم فى تهدئة الأسواق

إصابة 12عاملًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة