الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى يكشف سبب إقامة جلسة ثانية للنظام الانتخابى بالحوار الوطنى

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مناقشة النظام الانتخابي بالحوار الوطني كان هاديًا وراقيًا، والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان كان له دور في هذا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنسق العام أعلن أن الحديث بلا خطوط حمراء، لكن هناك نقاط ثلاثة أكد عدم التحدث عنهم وهم تعديل الدستور، والسياسة الخارجية، والأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى الناس تسمع الدفاع عن القائمة النسبية بهذا الايضاح، مؤكدًا أن المجتمع الذي لا يكون به حوار يكون مجتمعا متخشبا ومتيبسا.

وأوضح أنه سيكون هناك جلسة ثانية، عن النظام الانتحابي، لأن النظام المعمول به في النواب غير المعمول به في الشيوخ، كما أن اليوم كان أكثر من مبشر لأنه كان هناك التزام بوقت الجلسات فقد بدأت في توقيت معقول، وانتهت في وقتها حتى الجلسات الساخنة الناس عادت لدرجة حرارتها بسرعة. 

سبب بث الجلسات على الهواء

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد شيء نخفيه فمجلس الأمناء قرر أن يكون بث الجلسات مباشرًا لأن هذا في مصلحة الحوار لأنه للمواطن، وكذلك حرصًا على مبدأ الشفافية والعلانية والمشاركة.

محمود فوزي الحوار الوطنى النظام الانتحابي جلسة ثانية القائمة النسبية ضياء رشوان

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