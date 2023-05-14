عمر مرموش يعلن رحيله عن فولفسبورج

أعلن الدولي المصري عمر مرموش، رحيله عن صفوف فولفسبورج عقب نهاية الموسم الجاري.

ونشر عمر مرموش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بقميص فولفسبورج وعلّق قائلا " جماهير فولفسبورج الأعزاء، كما لاحظ الكثير منكم أنه قد حان انتهاء وقتي مع فولفسبورج بعد هذا الموسم".

وأضاف: "لهذا السبب أردت أن أغتنم الفرصة وأوجه لكم الشكر، شكرا لكم أيها المعجبون وجميع المدربين والموظفين وزملائي وكل من قابلتهم خلال مشواري مع الفريق.. أشكركم على منحي فرصة لعب كرة القدم في أوروبا عندما كنت شابا".

وأتم: "سأبذل قصارى جهدي لهذا الفريق في المباريات القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية ألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن توقيع عمر مرموش عقود انتقاله إلى أينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.