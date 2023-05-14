الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يعلن رحيله عن فولفسبورج

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن الدولي المصري عمر مرموش، رحيله عن صفوف فولفسبورج عقب نهاية الموسم الجاري.

ونشر عمر مرموش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بقميص فولفسبورج وعلّق قائلا " جماهير فولفسبورج الأعزاء، كما لاحظ الكثير منكم أنه قد حان انتهاء وقتي مع فولفسبورج بعد هذا الموسم".

وأضاف: "لهذا السبب أردت أن أغتنم الفرصة وأوجه لكم الشكر، شكرا لكم أيها المعجبون وجميع المدربين والموظفين وزملائي وكل من قابلتهم خلال مشواري مع الفريق.. أشكركم على منحي فرصة لعب كرة القدم في أوروبا عندما كنت شابا".

وأتم: "سأبذل قصارى جهدي لهذا الفريق في المباريات القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية ألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن توقيع عمر مرموش عقود انتقاله إلى أينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.

عمر مرموش فولفسبورج الدورى الألماني آينتراخت فرانكفورت

الأكثر قراءة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

كفر الشيخ تكثف أعمال مكافحة البعوض بحملات رش مسائية

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة