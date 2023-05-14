الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات الأهلي يتوجن بدوري سوبر السلة على حساب الجزيرة

سيدات الأهلي يتوجن
سيدات الأهلي يتوجن بدوري السلة

توجت سيدات النادي الأهلي لكرة السلة بلقب دوري السوبر بعد الفوز على سيدات الجزيرة بثلاثة مباريات مقابل لا شيء في سلسلة النهائي التي أقيمت بنظام best of five.

وحسمت سيدات الأهلي المواجهة الثالثة والتي أقيمت بصالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 81/53 بعد سيطرة تامة على مجريات اللقاء بأكمله.

انتهت الفترة الأولى من المواجهة بتقدم الأهلي 26/17 وبفارق 9 نقاط.

وتضاعف الفارق خلال الفترة الثانية ليصبح 18 نقطة وتنتهي 52/34 لملكات القلعة الحمراء.

تفوق الأهلي استمر خلال ربع المباراة الثالث واستمر الفارق في الاتساع لتنتهي الفترة الثالثة 71/42.

جاءت الفترة الرابعة هادئة للغاية بعد حسم نتيجة المباراة مبكرا لتنتهي بفوز الأهلي 81/53.

كان الأهلي قد فاز بأولى مباريات السلسلة 90/56 قبل حسم الثانية بنتيجة 74/72 ليتوج باللقب بعد الفوز ب3 مباريات مقابل لا شيء.

واستعاد الأهلي لقب دوري السوبر بعد غيابه عن خزائن النادي في الموسمين الأخيرين لحساب سبورتنج الذي تفوق على الأحمر في سلسلة النهائي لعامين متتاليين.

وحصد الأهلي لقبه الرابع هذا الموسم على مستوى السيدات في كرة السلة بعد التتويج بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري المرتبط ليحصد رباعية محلية تاريخية.

وحقق الأهلي رقما خاصا بعد فوزه بمباراة اليوم حيث توج بجميع ألقاب الموسم التي شارك فيها بدون أي هزيمة بتحقيق 42 انتصارا من 42 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وأضافت سيدات سلة الأهلي لقب الدوري للمرة الخامسة والعشرين تاريخيا كأكثر أندية مصر تتويجا.

دوري كرة السلة الاهلى سيدات النادي الأهلي الجزيرة

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