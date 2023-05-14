"التنمية المحلية" تواجه أشكال الغش التجاري في الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الدقهلية وبني سويف والمنوفية في الرقابة على الأسواق، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بأسعار وتخفيضات مناسبة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ففي محافظة الدقهلية، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 144 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر مختار إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، مشيرا إلى أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة واجا ومنية النصر .

وفى محافظة بنى سويف، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق.

وفي هذا الشأن تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر نتائج الحملة التموينية التي تم تنفيذها بدائرة المركز، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضرًا للمخابز البلدية، شملت محضرين للتصرف في جزء من حصة الدقيق المدعم لمخبزين، و٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لتدني مستوى النظافة، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفى محافظ المنوفية، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم، أنه تم تحرير (197) محضر تمويني خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية الموسعة بنطاق المحافظة تنوعت ما بين 101 محضر مخالفات مخابز و96 محضرا لمخالفات أسواق.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الزيوت لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر ودون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لقيامه ببيع عدة أنواع من السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مخبز سياحي بناحية شارع مجمع المواقف لحيازته كمية قدرها (5) إسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة من قبل الدولة دون تصريح من الجهات الرقابية المختصة.