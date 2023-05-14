الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة ملكية فرعونية (صور)

رانيا يوسف
رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير، وخطفت الأنظار خلالها بسبب إطلالتها الملكية الفرعونية.

وظهرت رانيا خلال الصور مرتدية فستان باللون “البيج” وتسيطر عليه اكسسوارات فرعونية، كما صمم بشكل ملكي فرعوني، واستعانت بماكياج يناسب اجواء الإطلالة، وشعر مرفوع لأعلى.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف حرصت على الاشادة بمسلسل “تحت الوصاية” التي خاضت بطولته الفنانة منى زكي خلال موسم رمضان الماضي.

وكتبت رانيا يوسف على "إنستجرام": "استمتعت مع الملايين بمشاهدة مسلسل "تحت الوصاية" لصديقتى الفنانة المبدعة منى زكى ، المسلسل جسد بصورة واقعية قصص النساء اللاتى يعانين من التمييز والظلم فى المجتمع، ويظهر كيف يعانين من الظروف الصعبة والمعاناة النفسية والجسدية بسبب القوانين والتقاليد المسيطرة فى المجتمع. و كيف تعيش هؤلاء النساء وكيف يتعاملن مع هذه المشكلات وكيف يقاتلن لإثبات وجودهن وأن حياتهن تستحق العيش حال ملايين من النساء التى تعانى يوميا من قوانين الأحوال الشخصية الظالمة للمرأة.

وأضافت: “لقد قام الفريق العامل على هذا المسلسل بعمل رائع ومتميز فى تصوير القصص والمشاعر والمواقف المختلفة التى يمرون بها، ونجحوا فى إيصال رسالتهم بشكل مؤثر ومنتظم، فقد قدموا عملاً فنياً رائعاً يعكس مدى إبداعهم وموهبتهم.”

وتابعت: أن مثل هذه المسلسلات التي تثير الوعي بقضايا المرأة وتناقش القضايا الاجتماعية، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، ليس فقط بعرض هذه القضايا بل تطلب تغيير القوانين والتشريعات القانونية لتحقيق العدالة والمساواة والإنصاف للنساء والأطفال، مثلًا فيلم "أريد حلًا" للفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

وقالت رانيا يوسف: ومن خلال هذا المسلسل، يجب أن نشجع وندعو مجلس النواب والجهات المعنية لتحقيق التغيير وإجراء التعديلات اللازمة فى القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وذلك لتحسين حياة النساء والأطفال وضمان حقوقهم الأساسية. ويجب أن يتم تحقيق العدالة والمساواة للجميع.

واختتمت: في النهاية أتوجه بالشكر إلى جميع فريق عمل المسلسل الفريد من نوعه على رأسهم أختي العزيزة منى زكي، دياب، رشدي الشامي، خالد كمال، أحمد خالد صالح، المخرج المبدع محمد شاكر خضير، والمؤلفين شيرين وخالد دياب وشركة الإنتاج سعدي جوهر جميع الزملاء والزميلات الفنانين أمام وخلف الكاميرا.

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