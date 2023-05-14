"إيرينا": زيادة توليد الطاقة المتجددة العالمية بنسبة 9.6% خلال 2022

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أنه بحلول نهاية عام 2022، بلغت قدرة توليد الطاقة المتجددة العالمية 3372 جيجاوات، مما زاد مخزون الطاقة المتجددة بمعدل قياسي بلغ 295 جيجاوات أو بنسبة 9.6٪، كما تم إنتاج 83% من إجمالي سعة الطاقة المضافة العام الماضي من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن إحصاءات الطاقة المتجددة 2023، الصادرة عن (IRENA) ظهرت أن الطاقة المتجددة تستمر في النمو بمستويات قياسية على الرغم من عدم اليقين العالمي، ما يؤكد الاتجاه التنازلي لتوليد الطاقة بالوقود الأحفوري.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا: “يُظهر هذا النمو القياسي المستمر مرونة الطاقة المتجددة في ظل أزمة الطاقة المستمرة”، موضحا أن حالة الأعمال القوية لمصادر الطاقة المتجددة إلى جانب السياسات التمكينية قد حافظت على اتجاه تصاعدي لحصتها في مزيج الطاقة العالمي عامًا بعد عام. لكن الإضافات السنوية لقدرة الطاقة المتجددة يجب أن تنمو ثلاثة أضعاف المستوى الحالي بحلول عام 2030، إذا أردنا البقاء على مسار يحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

في حين زادت العديد من البلدان من قدرتها المتجددة في عام 2022، فإن النمو الكبير للطاقة المتجددة يتركز باستمرار في عدد قليل من البلدان والمناطق مثل آسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتوصلت بيانات إيرينا إلى أنه تمت إضافة ما يقرب من نصف السعة الجديدة بالكامل في عام 2022 في آسيا، مما أدى إلى إجمالي 1.63 تيراوات (TW) من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022. كانت الصين أكبر مساهم ، حيث أضافت 141 جيجاوات إلى القدرة الجديدة للقارة.

ونمت مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا وأمريكا الشمالية بمقدار 57.3 جيجاوات و 29.1 جيجاوات على التوالي. واصلت أفريقيا توسعها بشكل مطرد بزيادة قدرها 2.7 جيجاوات، وهي زيادة طفيفة عن العام الماضي.

كما واصلت أوقيانوسيا نموها المكون من رقمين مع توسع قدره 5.2 جيجاوات، وواصلت أمريكا الجنوبية اتجاهها التصاعدي، مع توسع في السعة بمقدار 18.2 جيجاوات. سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة في مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، حيث تم تكليف 3.2 جيجاوات من السعة الجديدة في عام 2022، بزيادة قدرها 12.8%.