الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في وقف إطلاق النار بفلسطين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، عن امتنانه لمصر لبذل جهودها في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وكذلك للأمم المتحدة لدورها الإيجابي في هذا السياق.

وصرح المسؤول في قسم السياسة الخارجية الأوروبية، أن الاتفاق من المفترض أن ينهي العنف في قطاع غزة.

واستنكر الاتحاد الأوروبي استشهاد المدنيين في الأيام الأخيرة، بينهم أطفال، ونساء بجانب المصابين، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم عن وكالة إنترفاكس.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأهمية الحاسمة لتأمين وقف إطلاق النار وفتح المعابر للسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى قطاع غزة ومغادرته، بجانب إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للعمل مع جميع الشركاء لتقديم المساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي استعادة الظروف للتسوية السياسية، داعيًا مرة أخرى الأطراف إلى العمل على وقف التصعيد.

الاتحاد الأوروبي مصر وقف إطلاق النار إسرائيل قطاع غزة

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