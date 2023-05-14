التفاصيل الكاملة لفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام وموعد طرحه بالسينمات

اقترب الفنان محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” بقيادة شقيقه المخرج رامي إمام، ومن المفترض أن يخوض به المنافسة السينمائية بموسم عيد الأضحى المقبل.

ويسعى المخرج رامي إمام على رفع شعار فركش خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتفرغ بعد ذلك لمونتاج الفيلم، ليكون جاهزًا للعرض قبل موسم عيد الأضحى، ويدرس صناع الفيلم موعد طرحه سواء قبل او خلال موسم عيد الأضحى.

ويظهر محمد أمام خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبد الله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.