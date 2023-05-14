طارق رضوان: مفوضية عدم التمييز جزء مكمل للحياة الحياتية والإنسانية بأى مجتمع

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة جقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني، هو الوصول للأغلبية، مؤكدًا أنه لا يوجد حكر على رأي ورأي آخر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تنظيم الحوار الوطني جيد، وأساليب إدارة الجلسة كذلك، مشيرًا إلى أن العرض متضمن اختلافات في الرأي ولكن لا يتطرق أحد لأحاديث جانبية، ويوجد سهولة في العرض.

مفوضية عدم التمييز ليست اختراعًا جديدًا

وأشار إلى أنه مفوضية عدم التمييز ليست اختراعا جديدًا، ولكنها جزء مكمل للحياة الحياتية والإنسانية بأي مجتمع، موضحًا أن دستور مصر 2014، وتوصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ينصان عليها ودورها ينحصر في متابعة أي نوع من أنواع التمييز العرقي أو الديني أو الخدمي ودور المفوضية الوقوف على المعاملة المتساوية للمجتمع المصري بدون التمييز في شأنه.