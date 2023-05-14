افتتاح شرق العوينات والحوار الوطنى.. عصام خليل: مصر لا تغفل أى ملف

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر لا تغفل أي ملف، مضيفًا: "في الوقت نفسه الذي بدأت فيه جلسات الحوار الوطني، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر مؤتمرًا في شرق العوينات في بداية موسم حصاد القمح".

وأضاف خليل، خلال حديثه ببرنامج “الحوار الوطني” عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا العمل في شرق العوينات جاء نتيجة 7 سنوات من الجهد الشاق جدًا والآن نحصد نتائج كل ذلك.

وتابع: "نشهد اليوم حدثين في الوقت نفسه وحولنا مناطق ملتهبة جدًا، وهذا يعني أن مصر تعمل في ظروف صعبة جدًا وتسير بتقدم شديد جدًا".

واستكمل: "شاهدت لقطات من الحوار الوطني اليوم، وهذا يعد امتدادًا طبيعيًا لما حدث في الجلسة الافتتاحية، وكل القوى السياسية شاركت وكانت هناك مساحة كبيرة جدًا لكل الأطياف المشاركة لكي تعبر عن رأيها بكل صراحة دون سقف".