الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد استقالة نبيل معلول.. الترجى يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الأهلى

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تلقى فريق الترجي الرياضي التونسي، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية عن تعرض رائد بوشنيبة لاعب الترجي للإصابة على مستوى الركبة.

ولحق بوشنيبة إلى قائمة المصابين التي تضم كلا من حمدو الهوني ورياض بن عياد وغيلان الشعلالبي وهاني عمامو وشرارة والمعز بن شريفية.

واقترب الأهلي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة الجمعة الماضية في رادس.

يذكر أن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي قد استقال من منصبه بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.

الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي رائد بوشنيبة دورى ابطال افريقيا

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