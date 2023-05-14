الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة عن الأنبا كيرلس: خدم الكنيسة بكل محبة ووداعة

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

شارك الأنبا بشارة، مطران إيبارشية أبوقرقاص في القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة الالهية بأسيوط، والذي ترأسه البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة الأنبا دانيال والأنبا بولا ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات والشعب.

وقال بشارة في نعيه للمطران الراحل:"خدم الأنبا كيرلس الكنيسة بكل محبة ووداعة وبساطة وتفاني بلا حدود وبلا كلل، والان يسمع الصوت نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ، ادخل الى فرح سيدك".

وترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وقدم الأب البطريرك القداس، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا مرقس وليم، المطران المنتخب لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك. 

كما شارك الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية والقمص يوسف أقلاديوس، والأب إبرام يوسف، والأخوات الراهبات.

وألقى الأنبا دانيال كلمة تحدث فيها حول مسيرة الخدمة لنيافة الأنبا كيرلس وليم، ثم ألقى نيافة الأنبا بولا عظة القداس الإلهي، متأملًا في إنجيل اليوم.

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