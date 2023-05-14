الأحد 14 مايو 2023
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أستاذ قانون دستوري: نريد نظام انتخابي يحقق طموحات الشعب المصري

دكتور راضي عبد المعطي
دكتور راضي عبد المعطي

قال دكتور راضي عبد المعطي، أستاذ قانون دستوري، إن أي نظام انتخابي له سلبيات وإيجابيات، ولكن يجب أن ننظر إلى السلبيات التي أفرزها نظام القائمة المطلقة في الانتخابات الماضية، ونعالج آثارها من خلال الحوار الوطني.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من الحوار الوطني اليوم بشأن قانون مجلس النواب، القائمة المطلقة ترسخ لثقافة التوريث، خاصة في نظام الاحتياطي.

ولفت إلى أن نظام القائمة المطلقة من خلال الانتخابات الماضية تسبب في عدم تمثيل عدد كبير من المراكز الإدارية في البرلمان، مثل مركز شربين في الدقهلية لا يوجد عنه نواب ممثلين في البرلمان وأيضًا كفر صفر في كفر الشيخ. 

وتابع: "مصر دولة كبيرة وعظيمة ورائدة تحتاج نظامًا انتخابيًا يليق بها، يعني ممكن أعمل قائمة مطلقة في الكوتة أو الفئات بالثلث، يعني عندي 600 نائب، 400 بنظام الفردي و200 للكوتة سواء بالقائمة النسبية أو المطلقة".

وأردف: "كلنا موجودين هنا وبنحب بلدنا عشان نطلع بقانون توافقي يحقق طموحات الشعب المصري".

راضى عبد المعطى القائمة المطلقة الحوار الوطنى

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