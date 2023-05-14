إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، منذ بجروح وكدمات وسحجات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية كوم البركه التابعه لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع عربة أمام قرية كوم البركه التابعه لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.