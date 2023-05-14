الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص، منذ بجروح  وكدمات وسحجات متفرقة فى جميع أنحاء  الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية كوم البركه التابعه لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع عربة أمام قرية كوم البركه التابعه لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

4 أشخاص الإجراءات القانونية اللازمة أصيب 4 أشخاص ادث مرورى إتخاذ الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

وزير التعليم: نعمل على مواكبة التغيرات العالمية فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة