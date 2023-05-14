نيفين مسعد: جميع المشاركين يريدون إنجاح الحوار الوطنى والتقدم إلى الأمام

قالت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنها سعيدة جدًا بكم المشاركات بالجلسة الخاصة بالقضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مضيفة: "تحدث 55 مشاركًا معظمهم تقدم بمشروعات ومقترحات وهذا أمر إيجابي جدًا".

وأضافت نيفين مسعد خلال جلسة القضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن هذا يعد دليلًا على الرغبة في دعم الحوار والتقدم خطوة إلى الأمام.

نيفين مسعد: الحوار الوطني نخبوي ونحتاج تعريف الناس ما هو التمييز

وتابعت: "التمثيل بالحوار الوطني غطى العديد من الألوان والأطياف، وهناك أحزاب سياسية عديدة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مؤسسات الدولة، والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، وخبراء وأساتذة جامعات وغيرهم".

وأكدت أن الحوار الوطني يعد حوارًا نخبويًا، ونحتاج توسيع الدائرة لنصل إلى مناطق أخرى ومد خطوط التفاهم مع أشخاص لا يعرفون ما هو التمييز.