المحامى محسن الباتع: التمييز فى التعليم يحدث مفارقة بين الأجيال وينذر بخطر

قال المحامي محسن بات، إن دستور مصر الصادر في 2014 في المادة 53 نصًا على تجريم كل أشكال التمييز، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالدستور ولكن بتطبيق مواده.

أضاف، خلال كلمته في جلسة "القضاء على التمييز" بالحوار الوطني، أن الدستور نصر على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهذه المفوضية لابد من أن يشمل قانونها أمرين، الأول إجرائي، وهو كيفية اللجوء لها وأن تنص علـى مواد عقابية، والأمور الثاني أن تشمل هذه المفوضية ربوع الوطن، وأن يكون هناك مقر لها في كل محافظة.

ولفت محسن بات، إلى أن التمييز في التعليم الحكومي عنه في الخاص يحدث مفارقة بين الأجيال وينذر بخطر قادم، منوهًا بأن أشكال التمييز عديدة ولا بد من القضاء عليها.

ونصح بأن يكون داخل كل مفوضية لمكافحة التمييز مجموعة من الأطباء النفسيين لوضع تقاريرالمتهم بالتمييز والظروف المحيطة به، من أجل القضاء على التمييز بكل أشكاله.