وزير الشباب يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقًا من الدور الوطني، الذي يعود بالنفع على المجتمع في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر فريدريكا مايير؛ حيث تمت مناقشة التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق والتعاون الجديد في مبادرة "Guardian Girls" للكاراتيه، وترتيبات وتوقيتات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلًا عن مناقشة دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لوحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة لتسهيل التنفيذ.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إضفاء الطابع المؤسسي على أندية السكان، وكذا التقدم المُحرز في ملف المساحات الآمنة، وصياغة إطار عمل وطني من أجل السلام والأمن للشباب تحت رعاية وزارة الشباب.

وأعرب صبحي عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة المبذولة في مصر من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام، خاصة في ملف تأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم، حيث تعمل الوزارة من خلال الشراكات المتعددة على تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من الشباب.

من جهتها، أكدت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر أهمية شراكة الصندوق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده الوزارة عبر دعم وتمكين العديد من النماذج الشبابية الناجحة.

ووجهت الشكر للحكومة المصرية، ممثلة في الوزارة، على الدعم الدائم والمستمر مع الصندوق.

وحضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة كل من: رئيس قطاع الشباب إسماعيل الفار، ومساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية الدكتور عبد الله الباطش، ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب منال جمال، ورئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية محمد عبد النبي، ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية مصطفي مجدي، ومعاون الوزير للتنمية المجتمعية والثقافية مصطفي عز العرب، ومن جانب الصندوق: مدير برامج الشباب منال عيد، ومدير برنامج المساحات الآمنة سالي ذهني.