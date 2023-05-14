الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابطة معاقي مصر: يجب وضع آلية واضحة للتعامل مع إصدار البطاقات الذكية

محمد أبو طالب رئيس
محمد أبو طالب رئيس رابطة معاقي مصر

قال محمد أبو طالب، رئيس رابطة معاقي مصر، إن هناك نصوص مواد في القوانين تعطل عملها، مضيفًا: "القانون 10 لسنة 2018 يتحدث عن البطاقات الذكية وكيفية صدورها"، مشيرًا إلى أن المادة 5 من هذا القانون تقول إن من يحمل البطاقة الذكية هو من يحصل على خدمات القانون.

وأضاف أبو طالب خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالقضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "هنا نجد مشكلة كبيرة جدًا وهي إنه لم يصدر حتى الآن إلا مليون بطاقة منها 650 ألف بطاقة عن طريق مشروع تكافل وكرامة و150 ألف أخرى عن طريق الحاصلين على السيارات المجهزة".

وتابع: "هناك حوالي 40% من الشعب المصري متأثر بملف الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشددًا على أنه يجب وضع آلية واضحة للتعامل مع إصدار البطاقات الذكية.

أبو طالب: حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كما تحدث رئيس رابطة معاقي مصر عن القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه طبقًا للقانون فإن المادة الثانية منه تقول إن المجلس يُشكل خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.

وتابع: "القانون صدر ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس عام 2019 وإلى الآن المجلس لم يشكل".

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