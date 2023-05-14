إيمان كريم تطالب بتوفير بيئة لائقة لذوى الإعاقة للمنافسة فى العمل

قالت إيمان كُريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، إن التمييز هو كل تقييد أو استبعاد أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو أي تشريع بسبب الإعاقة.

وأضافت خلال مشاركتها في جلسة القضاء على التمييز، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن الشخص ذا الإعاقة لا يجب أن ننظر أن مطالبه فئوية، وإنما يمس 40% من هذا الوطن، ولا بد من المضي قدمًا لتحقيق المطالب وتفعيل القوانين التي تم تشريعها.

ولفتت إلى أن المشكلة في آلية تنفيذ القانون، رغم أنها آليات مهمة جدًا لكنها تسير ببطء شديد غير مرضي، فمثلًا إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حتى الآن مليون و600 بطاقة رقم غير مرضي.

وأشارت إلى أهمية إمكانية وصول ذوي الإعاقة لبعض الخدمات، مثل المرافق العامة والمواصلات والمباني والمقرات الانتخابية، منوهة إلى وجود ضعف الوعي لدى الجهات مقدمة الخدمة، والتي تحتاج لدعم وتدريب وتوعية.

وطالبت بتوفير بيئات عمل لائقة وآمنة، وتوفير نظم مرنة في العمل وزيادة البرامج المهنية وإعدادهم لسوق العمل، لينافسوا زملاءهم، وليس فقط تطبيق 5%، التي تكون غير مفعلة أحيانًا.