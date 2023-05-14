الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يسلم الرخصة الأولى فى مجال خدمة تموين السفن بالوقود بالموانئ

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة مينرفا العالمية Minerva Group التى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد.

وأكد الوزير أن تسليم الرخصة الأولى فى هذا النشاط، بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى وهى خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق فى هذا الإطار.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط، وأن اللجنة قامت بمراجعة سفن وتخزين وشحن وقود السفن التى تم توافرها بميناء بورسعيد ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة التى تعد إحدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة فى مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفى مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون وغيرها.

وأكد الوزير أهمية بناء شراكات ناجحة فى هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة فى تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام، مشيرًا إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبيرة لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشراكات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة، وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة التى تضيف تنوعًا فى الاستثمار والتقنيات والخبرات التى تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصرى.

وأعرب وفد الشركة الفائزة بالرخصة عن سعادته بالحصول عليها والتعاون مع فريق عمل اللجنة، والذى ذلل الكثير من التحديات ويعمل على الإسراع بمنح الرخص، لافتين إلى إدراكهم أهمية مصر وأهمية تقديم خدمات تموين متميزة تليق بالمكانة التاريخية والحيوية لقناة السويس أهم شريان بحرى عالمى وتسخير ما تملكه الشركة من خبرات متميزة فى حوالى 50 دولة حول العالم لتقديم تجربة مثالية فى مصر، وفى ضوء ما تتمتع به من ملاءة مالية وكفاءة فى اللوجستيات وتقديم الخدمات.

وأبدى الوفد استعداد الشركة لدراسة المزيد من الفرص الاستثمارية التى توفرها وزارة البترول والثروة المعدنية والسوق المصرية، وترتبط بالمجالات المتنوعة لنشاط الشركة التى تمتلك أسطول نقل وإمدادًا بحريًا كبيرًا، ولديها التزام كامل بتطبيق التحول الرقمى وتحقيق الشفافية فى إدارة العمليات.

وحضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبه للنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، وهبة عبدالقادر نائب التجارة الداخلية بهيئة البترول، وضم وفد الشركة ماجد شنودة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة "Mercuria"، وتايلر بارون الرئيس التنفيذي لمجموعة Minerva Group، وكوستاس بوليداكيس الرئيس التنفيذى لشركة إم إم مارين، وماتيو فالوت العضو المنتدب "Mercuria"، ومحمد نبيل فهمى شريك المجموعة وممثلها بمصر.

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