الأحد 14 مايو 2023
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مصر

وزير الصحة يكلف حازم الفيل بتسيير أعمال "المؤسسة العلاجية".. وأحمد سعفان للرعاية العلاجية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من القرارات الوزارية المتعلقة بندب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، حيث أصدر قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حازم توفيق علي أحمد الفيل، بتيسير أعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتور حازم الفيل شغل منصب رئيس قطاع الرعاية العلاجية في ديوان عام وزارة الصحة والسكان الفترة من أول يناير 2022، كما شغل في وقت سابق منصب مدير معهد الأورام بأسوان، ثم مدير مستشفى معهد ناصر، ومدير مستشفى أرمنت الجديدة في الأقصر، ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ أمراض الكلى والمسالك بكلية الطب جامعة عين شمس، للعمل رئيساً لقطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة.

يذكر أن الدكتور أحمد سعفان، شغل منصب نائب مدير مستشفى الدمرداش في الفترة من 2008 إلى 2013 ومدير عام مستشفيات  جامعة اسوان من 2012 إلى 2013، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، من 2014 إلى 2016 ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمصر الجديدة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ابن النفيس بطنطا من 2015 حتى تاريخه.

الصحة حازم الفيل المؤسسة العلاجية أحمد سعفان الرعاية العلاجية معهد ناصر

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