أمين الفتوى: "العيل بيجى برزقه" قول مخالف لأوامر الله (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الشرائع السماوية كلها من أجل مقاصد، وهم خمس مقاصد، من أهمها حفظ النسل، والأمر هنا لا يتعلق بالكثرة، لأن الأجيال القادمة أمانة فى أعناقنا وبالتالى يتطلب الأمر الحفاظ عليها وتربيتها على أفضل حال بجودة عالية من التربية والأكل والملبس والمشرب والصحة الجيدة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لما نلاقى عدد السكان مقارنة بنعم الله علينا، كثير جدًا، إذن علينا تقليل النسل، أنا راجل بأخذ مرتب بسيط هيصرف على طفل واحد، خلاص يبقى أجيب طفل واحد، ويجب علىّ أسعى فى حياتى عشان أربيه على أفضل حال".

واستكمل: "الطفل بيجى برزقه، مخالف لأوامر الله باتخاذ الأسباب، ربنا كلفنا إننا نكون مسئولين عن رعيتنا، تيجى المسئولية إزاى وأنتى مش قادر تصرف على عيالك، من راتبك ومواردك، التربية الآن أصبحت معقدة جدًا، وحدث اختلاف فى القيم، بالتالى الأمر يحتاج إلى رعاية كبيرة، ومحدش هيقدر يعمل كده فى ظل الأعداد الكثيرة، وإذن علينا تحديد النسل".

https://www.youtube.com/watch?v=B668Ptjkob4