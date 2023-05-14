الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: "العيل بيجى برزقه" قول مخالف لأوامر الله (فيديو)

د. خالد عمران
د. خالد عمران

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الشرائع السماوية كلها من أجل مقاصد، وهم خمس مقاصد، من أهمها حفظ النسل، والأمر هنا لا يتعلق بالكثرة، لأن الأجيال القادمة أمانة فى أعناقنا وبالتالى يتطلب الأمر الحفاظ عليها وتربيتها على أفضل حال بجودة عالية من التربية والأكل والملبس والمشرب والصحة الجيدة. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لما نلاقى عدد السكان مقارنة بنعم الله علينا، كثير جدًا، إذن علينا تقليل النسل، أنا راجل بأخذ مرتب بسيط هيصرف على طفل واحد، خلاص يبقى أجيب طفل واحد، ويجب علىّ أسعى فى حياتى عشان أربيه على أفضل حال".

واستكمل: "الطفل بيجى برزقه، مخالف لأوامر الله باتخاذ الأسباب، ربنا كلفنا إننا نكون مسئولين عن رعيتنا، تيجى المسئولية إزاى وأنتى مش قادر تصرف على عيالك، من راتبك ومواردك، التربية الآن أصبحت معقدة جدًا، وحدث اختلاف فى القيم، بالتالى الأمر يحتاج إلى رعاية كبيرة، ومحدش هيقدر يعمل كده فى ظل الأعداد الكثيرة، وإذن علينا تحديد النسل".
https://www.youtube.com/watch?v=B668Ptjkob4

الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشرائع السماوية حفظ النسل

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم| استعلم الآن

جامعة القناة تعقد ندوة موسعة لهيئة الفولبرايت مصر الأمريكية

محافظ الغربية: إزالة 245 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 41516 متر مربع

البنك المركزى يُحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة

انتخابات تركيا 2023| منافسة قوية على البرلمان والرئاسة

الداخلية تكشف تفاصيل استعراض سائق بـ«توكتوك» فى الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية