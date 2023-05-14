الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نانسى نعيم: الدولة ترفض فكرة التمييز والحوار الوطنى أكبر دليل على ذلك

النائبة نانسي نعيم،
النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب

تحدثت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، عن قضية القضاء على التمييز، قائلة: "جميعنا نمارس التمييز على الآخرين ونعاني منه أيضًا".

وقالت نانسي نعيم، خلال كلمتها بالجلسة الخاصة بالقضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "التمييز ليس سياسة دولة، والدليل وجودنا اليوم"، مؤكدة أن الدولة رافضة تمامًا وجود التمييز بين المصريين.

وأضافت: "لدينا تمييز إيجابي أيضًا، وهذا بسبب أن الشعب لا يسير على نفس الخط والسرعة مع الدولة، على سبيل المثال إذا ترشحت امرأة أمام رجل في الانتخابات من القرية نفسها لن تفوز حتى لو كفاءتها أعلى".

وأكدت أن الدولة اتجهت للتمييز الإيجابي الذي يضمن للمجتمع التمثيل المناسب والمساواة في أمور كثيرة، مشددة على أن الشعب يجب أن يسير بنفس فكر الدولة.

نانسى نعيم تطالب بإنشاء هيئة وطنية لتوعية الشعب والقضاء على التمييز

وتابعت: "يجب إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، عن طريق هيئة وطنية لتوعية الشعب للقضاء على التمييز السلبي والإيجابي أيضًا".

وأردفت: "الوعي يكون بداية من المدرسة فيما يخص البشرة السوداء والبيضاء، والقضاء أيضًا على الطبقية بين أبناء وجه قبلي وبحري على سبيل المثال، نحتاج هيئة وطنية نسند إليها مهمة وعي الشعب".

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