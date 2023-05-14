رجب حميدة: القائمة النسبية لا تحقق العدالة بين الناخبين

قال رجب هلال حميدة ممثل حزب إرادة جيل، هناك فريقان، واحد يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وآخر يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، وتابع متسائلًا: فماذا نصنع في هذه الإشكالية؟

وأضاف حميدة خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): لا يوجد في العالم نظام انتخابي أمثل فالكل يجتهد من أجل إيجاد نظام انتخابي يتناسب مع ظروفه، قانون يراعي الدستور والقانون ومصالح المواطن وديمقراطية حقيقية وهي حكم الشعب بالله.

وأوضح ممثل حزب الجيل أن القائمة المغلقة معمول بها في كثير من دول العالم، ونحن نريد نظام انتخابي يؤدي إلى مرونة في النظام السياسي، مؤكدًا أن القائمة النسبية لا تحقق العدالة بين الناخبين، على خلاف القائمة المغلقة التي تحقق العدالة، وتقضي على شراء المقاعد بالمال.

وشدد على أن القائمة المغلقة هي التي تحقق عدالة لجميع المرشحين، متابعًا: علينا أن نتحدث عن ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات لا يتدخل فيها أحد، دعونا نتحدث عن ضمانات تضمن صوت الناخب بلا تزوير أو توجيه أو استخدام للمال السياسي.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.