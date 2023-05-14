الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع

قطاع أمن المنافذ
قطاع أمن المنافذ

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية فى مجال تهريب النقد.

وضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتحرير 2386 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 45 قضية فى مجال الأمن العام.

وتنفيذ 367 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ تهريب البضائع مجال تهريب النقد

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