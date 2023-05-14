الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل استعراض سائق بـ«توكتوك» فى الشروق

سائق بـ«توتوك
سائق بـ«توتوك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام سائق "توكتوك" بحركات استعراضية بالقاهرة.

وتبين تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً سير أحد الأشخاص بمركبة "توكتوك" في الشروق برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوكتوك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر. 

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعـة للتباهى والتفاخر، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية سائق حركات استعراضية مقطع فيديو

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