الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون مع سفير أذربيجان بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وحضر اللقاء المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الأذربيجاني، مشيراً إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، في ضوء ما شهدته الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقائه بالرئيس الأذربيجاني، لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقد تناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى مصر ولاسيما في ظل التيسيرات التي قدمتها مؤخرا الدولة المصرية لعدد من الدول للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر.

كما تم بحث مقترح تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني نظرا لأن خط الطيران القائم بينهما حالياً هو خط عارض.

وتم مناقشة سبل تفعيل والاستفادة من بروتوكول التعاون الموقع بين الدولتين عام 2007، في مجال السياحة بصورة أكبر.

وتتطرق الحديث أيضا إلى تعظيم أوجه التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الآثار، فيما يخص المتاحف واسترداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية.

يشار الى ان أذربيجان من الدول الواعدة سياحيا والتى من الممكن ان تصدر اعداد سياحية سواء على صعيد السياحة الشاطئية أو الثقافية.

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