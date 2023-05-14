بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين، عصر اليوم الأحد، في تصادم سيارتين ملاكى على طريق محور 30 يونيو نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل جثمان المتوفي لثلاجة المستشفى فيما نقل المصابي لمستشفى طوارئ أبوخليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتين ملاكى على طريق محور 30 يونيو نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين على محور 30 يونيو في القنطرة غرب

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص هم "عوده مسلم سالم، ٣٤ سنة، ومقيم نمره ٢ الرياح، ومصاب بكسر بالحوض وجروح متفرقة بالجسم، سيد فتحي صالح ٤٠ سنة، ومقيم في محافظة القليوبية ومصاب ما بعد الارتجاج و كسر بالزراع ين ونزيف من الاذنين، ويوسف ابراهيم محمد، ٨ سنوات، ومقي في الرياح، ومصاب مابعد الارتجاج وجرح في الشفه العليا.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.